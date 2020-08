Ravenna. Notte Rosa: aumentano le corse gratuite del Navetto Mare e del Traghetto di Marina

La Notte Rosa è accompagnata dal rinforzo delle corse con una serie di iniziative messe a punto da Start Romagna insieme alle Amministrazioni, tutte allo scopo di garantire a cittadini e turisti la possibilità di spostarsi comodamente lungo la costa nel rispetto delle norme anti Covid.

Start Romagna raccomanda ai clienti di rispettare le prescrizioni: i posti disponibili sono comunicati da cartellonistica a bordo, la capienza è indicata da un cartello sul fronte del bus, è indispensabile indossare correttamente le mascherine per tutelare la salute di tutti i passeggeri ed evitando ritardi avendo l’autista, in caso di mancato rispetto, disposizione di attivare le forze dell’ordine.

Si raccomanda inoltre di seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Tutti i bus, oltre ad essere dotati di telecamere interne, sono soggetti a sanificazione quotidiana, certificata da un bollino applicato al bus e dal colore diverso ogni giorno. I conducenti non sono abilitati alla vendita dei biglietti a bordo

Nel bacino di Ravenna, in occasione della Notte Rosa 2020 sono stati potenziati i servizi del trasporto pubblico.

Venerdì 7 agosto il servizio gratuito Navetto Mare sarà in funzione fino alle 2.00, sabato 8 agosto fino alle 4.00, domenica 9, dalle 9.00 alle 22.00. Lunedì 10, nella notte di San Lorenzo, il Navetto Mare farà servizio dalle 14.00 alle 4.00.

Dal parcheggio di Via Trieste partiranno le navette per il lungomare di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme; dal parcheggio di Via del Marchesato parte la navetta per il lungomare di Marina di Ravenna.

Nella notte di sabato 8 agosto, il traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna effettuerà servizio potenziato con il secondo traghetto e orario no-stop, con servizio senza interruzioni fino alle 2:00 di domenica notte. Venerdì 7 il servizio sarà svolto fino alle 2.00, domenica 9 fino alle 2.00, lunedì 10 servizio no stop nella notte di San Lorenzo.

LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO

Collegamenti disponibili per Marina di Ravenna, Punta Marina Terme e Lido Adriano con le linee 60 – 70 – 80 e 75 (fino alle 23.30).

Il Punto Bus di Ravenna effettuerà l’apertura notturna straordinaria venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto dalle ore 7:00 alle ore 1:15. È disponibile un’emettitrice automatica posizionata a fianco della biglietteria Start in Piazza Farini.

Le eventuali variazioni di orari aggiorneranno le info presenti sul sito www.startromagna.it

I biglietti sono acquistabili senza sovrapprezzo anche tramite smartphone con le App dedicate Drop Ticket, myCicero, Muver e Roger. Per informazioni: nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato: 199 11 55 77 – whatsapp 331 65 66 555 Info: www.startromagna.it