A Russi c’è il mare, ecco il calendario estivo

“Abbiamo sprangato porte e finestre e siamo rimasti in casa per un lungo tempo a ricomporre quotidianità dal sapore antico, aspettando che la bufera passasse. Abbiamo ricordato, immaginato, cercato modi, invidiato momenti ordinari e manifestato pensieri di libertà. In quei giorni abbiamo riscoperto il bel suono di “tutti noi”. Ciascuno per il suo e per quel che poteva: liberi nella comunanza, come il moto ondoso e le maree della socialità e della creatività. Man mano che il cielo rasserena, con timore e sospetto, abbiamo tolto le spranghe dalle porte, aperto finestre, riscoperto il fuori. Dovendo reinventarci un oggi ricordiamoci e portare nella tasca il fazzoletto dell’intimità ritrovata e della socialità cercata, perché il sogno c’è ancora. È un sogno caparbio, un sogno potente, un sogno di gioia e di libertà. Un sogno di mare. Chiudi gli occhi, lo senti?” Queste parole che raccontano lo spirito con cui il Comune di Russi intende tornare a proporre iniziative, tutte gratuite, pensate proprio per riscoprire quel “noi” che ci è tanto mancato. Si ripartirà quindi dalla cultura, dai momenti di socialità, dalla curiosità, dai momenti di condivisione e di bellezza, con un calendario ricchissimo di eventi, teatro, concerti, film e molto altro ancora. Nel mese di luglio, partiranno anche due nuove rassegne mai realizzate prima “Teatri aperti d’estate”, a cura de Le Belle Bandiere guidate da Elena Bucci, con letture estive per Archivio Vivo, un progetto della compagnia teatrale di Russi per la conoscenza delle arti dal vivo e per il racconto delle storie e memorie di tutti; e “Pujana libera tutti” di Marco Zanotti, con i venerdì sera dedicati alla musica live (dalla canzone d’autore alla musica d’avanguardia, dalla quella africana al rap) e i sabati al dialogo tra discipline artistiche differenti (danza contemporanea, circo, improvvisazione teatrale, break dance, reading musicali) in due repliche, per dare la possibilità a più persone di assistervi.

Il calendario

Venerdì 7 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Freedom of movement

con Jabel Kanuteh (kora, voce), Marco Zanotti (batteria)

presentazione dell’album

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

LUMEN

una serata di letture a cura del laboratorio teatrale permanente le belle bandiere

con Marinella Freschi, Giovanna Randi, Paola Ravaglia, Paola Savorani

per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 8 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

Fogli Bianchi

RAP con Moder, Anima e Heirald

a cura di Moder

Ore 21 – Centro Sociale Portanova, parco Falcone Borsellino

Musica d’autore

con Luciano Mondini, Daniele Cristofori, Antonio Tony Piccinini e…

Domenica 9 agosto

Dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

esibizione “Giò Gasdia & Slow eMotion”

Progetto musicale che nasce e si sviluppa attorno ai brani in italiano della cantautrice Gio Gasdia: i suoi testi poetici e le atmosfere calde rimandano alla musica acustica e al folk anglo-americano, sue grandi passioni. Gli arrangiamenti si arricchiscono di sonorità ispirate al rock, alla psichedelia ed alla black music, tutte ben presenti nel back-ground dei singoli musicisti. Il repertorio live comprende anche cover di brani che vanno dall’indierock internazionale alle formazioni underground, con una predilezione per i cantautori italiani della scena alternativa.

Lunedì 10 agosto

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

NotTe sotto le stelle

musica e poesia

Martedì 11 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Venerdì 14 agosto

ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

FUOCO!

con Daniela Vallicelli (voce) Leonardo Vallicelli (clarinetto e sax), Massimo Fabiani (fisarmonica), Alessandro Guidi (pianoforte), Angelo Sintini (contrabbasso)

tradizione romagnola da ballo e da festa

Sabato 15 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

MUSICA: LE GRAND SABAR

con Saneo Mbaye & ensamble

la festa tradizionale dei wolof del Senegal

Domenica 16 agosto

Dalle 18.30 alle 21- Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 18 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

PICNIC CINEMA

Venerdì 21 agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

AS MADALENAS

con Cristina Renzetti e Tati Valle

musica d’autore brasiliana

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

STORIE DI DONNE SULL’ORLO DI UN MIRACOLO ECONOMICO

di e con Nicoletta Fabbri

per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 22 agosto

Ore 18.30 e 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

BETH

coreografia Paola Ponti con Paola Ponti e Valentina Caggio (DanceMe)

apertura con:

PANCHINA EP. !

di e con Michela Turrini e Matteo Lucca

STUDIO N.1

di e con Anna Clara Conti

Domenica 23 Agosto

dalle 18.30 alle 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 25 agosto

Ore 21 – Palazzo San Giacomo

Picnic cinema

Mercoledì 26 agosto

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

MARCELLO SIMONI IN MEDIOEVO THRILLER

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

LA FONDAZIONE di Raffaello Baldini

con Pier Paolo Paolizzi detto Spigolo

per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 29 agosto

aspettando il festival della curiosità

dalle 15 alle 20 – Russi e frazioni

CICLOGIOCO ECO-LOGICO

un grande gioco a squadre in bici alla scoperta dell’ambiente naturale del nostro territorio

Ore 21.30 – Giardino del gazebo

Il Cielo sopra le nostre teste

di e con Angelo Adamo astronomo e armonicista

Racconti notturni tra astri, mitologia e musica di e con Angelo Adamo

Domenica 30 Agosto

Ore 21.30 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

HARMOGRAPH GERMOGLI

di e con Matteo Scaioli

Mercoledì 2 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

rum, cocktails tapas & sigari

Sabato 5 settembre

Ore 21 – Giardino della Rocca “T. Melandri”

T-NEXT SAX QUINTET

Emilia Romagna Festival

Mercoledì 9 settembre

Ore 21 – Piazza Dante

e…state con noi

E delett in dialett

MOSTRE

Dal 15 al 29 luglio

Ex Chiesa in Albis

Un mondo in bianco e nero e a colori

mostra fotografica: aperta il mercoledì venerdì sabato e domenica, ore 21/23