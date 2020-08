Burattini alla Riscossa! Doppio appuntamento: la rassegna fa tappa a Ravenna e Casalborsetti

La quattordicesima edizione della rassegna itinerante Burattini alla Riscossa prosegue riscontrando grande entusiasmo e partecipazione. Venerdì 7 agosto è in programma un doppio appuntamento, tra la città e il mare.

A partire dalle 21:15 infatti, al Bagno Coya Beach di Casalborsetti la compagnia modenese I Burattini della Commedia dell’Arte sarà protagonista dello spettacolo Il dottore Innamorato. Una commedia brillante dal repertorio tradizione emiliana, che vedrà protagonista il dottor Balanzone desideroso di prendere moglie. La prescelta dal dottore è la figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Al padre verranno offerti quattrini e ricchezze per la mano della giovane, ed egli sarebbe felicissimo di intascare la somma, ma Lisetta è innamorata di Fagiolino, il quale appresa la notizia escogita un piano. La strega Gertrude sarà colei che risolverà l’intricata faccendo. Il finale si risoverà con una divertente sorpresa.

Al contempo, sempre venerdì 7 alle 21:15 ma presso i Giardini Speyer di Ravenna, è in programma un appuntamento realizzato in collaborazione con CittAttiva e Ravenna Bella di Sera: a grande richiesta tornerà infatti a deliziare il pubblico ravennate un artista molto apprezzato, ovvero Dario Marodin in arte El Bechin. Tra i più giovani talenti del teatro di strada italiano, apprezzato in quasi tutti i festival delle arti di strada italiani e svizzeri, a Ravenna presenterà il suo irriverente ed esilarante spettacolo Horror Puppet Show, con il quale scarrozza i defunti di città in città, ravvivando le strade e suscitando orrore ed ilarità. Le sue creature sono molto più vive di quanto non si creda. Con la bellissima partner di ballo, Angelina, si esibirà nel Tango de la Muerte, mentre solo il ritmo forsennato del rock’n’roll potrà risvegliare dal sonno Peppino, magica marionetta scheletro.

La rassegna darà poi appuntamento al pubblico a dopo ferragosto, e precisamente venerdì 21 agosto con un altro doppio evento: ai Giardini Speyer di Ravenna alle 21:15 Massimiliano Venturi presenterà Pinocchio. Storia di un burattino, mentre sempre alle ore 21:15 ma al Coya Beach di Casalborsetti, la compagnia bellunese Bambabambin presenterà lo spettacolo Arlecchinate.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della prima parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Sono in corso di definizione altri appuntamenti da agosto ad ottobre. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’