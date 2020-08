Mingozzi ( TCR): Bene gli 85 milioni di euro per il porto di Ravenna. Più attrattivo per nuovi traffici

Il presidente del Terminal Container Ravenna, società partecipata da Sapir e Contship, Giannantonio Mingozzi, sottolinea l’importanza dello stanziamento ministeriale di 85 milioni di euro per il porto di Ravenna, deliberato su proposta del ministro Paola De Micheli, nel contesto di altre opere della portualità italiana meritevoli di sostegno.

“La sicura finalizzazione di cospicue risorse a banchine e fondali garantirà l’ingresso ai terminal di navi con maggiore pescaggio, e quindi la possibile crescita di volumi e merci sia in importazione che in export; ciò significherà per molti operatori costruire nuove prospettive di sviluppo commerciale e di apertura di nuove frontiere. Considerando che in parallelo sono certi nuovi investimenti anche sulle infrastrutture ferroviarie, una comune visione che unisce terra e mare è per il nostro porto un’opportunità straordinaria. Per questo, conclude Mingozzi, apprezzo l’impegno di Comune, Regione, Autorità portuale e Ministero per i traguardi raggiunti e i prossimi lavori che renderanno il porto più attrattivo per nuovi traffici”.