Omaggio a Morricone: a Piangipane concerto di musica classica e colonne sonore al tramonto

Venerdì 7 agosto, alle 19.30 al Cimitero Militare del Commonwealth e della Brigata Ebraica di Piangipane, in via Piangipane 24, il duo di violini del gruppo Iftode si esibirà in un concerto in un prezioso luogo di memoria storica offrendo un repertorio che andrà dalla musica classica alle più celebri colonne sonore, con un omaggio al maestro Ennio Morricone.

Ingresso solo su prenotazione telefonando al 3383854485.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, l’accesso sarà contingentato. Obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Ingresso a partire dalle 18.30.

La partecipazione è gratuita. L’iniziativa è promossa dal Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento, in collaborazione con la Pro loco di Piangipane. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.