Ravenna. Potenziate azioni di disinfestazione anti-zanzare dopo le ultime piogge. Le raccomandazioni ai cittadini

In seguito agli eventi meteorologici degli ultimi giorni che hanno alternato sole e pioggia ed elevato il tasso di umidità, si è data indicazione ad Azimut spa, incaricata del servizio di disinfestazione per conto del Comune, di intensificare le disinfestazioni in ambito pubblico.

Si tratta di interventi necessari per cercare di contenere il proliferare delle zanzare.

Contemporaneamente continua la distribuzione degli insetticidi larvicidi all’interno dei pozzetti stradali.

E’ comunque fondamentale che la disinfestazione venga adeguatamente effettuata anche nella aree private dai singoli cittadini.

A tale proposito, si ricordano alcuni importanti accorgimenti:

· – non abbandonare oggetti o contenitori che possano raccogliere acqua piovana

· – svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua

· – coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili