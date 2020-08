A Castel Bolognese arrivano “Armonie e cinguettii nel vento”, concerto all’alba con clarinetto e pianoforte

Dopo un lungo fermo delle iniziative dovute al covid, L’ASSOciazione DI CUORI organizza un evento rivolto a tutti i cittadini denominato “Armonie e cinguettii nel vento ” Concerto all’alba clarinetto e pianoforte. L’ evento si incentrerà su intrattenimento musicale con repertorio classico e musica da film Fabrizio Stella al clarinetto e Raffaele De Matteis al pianoforte musicisti del conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. L’evento si svolgerà presso il giardino di casa Montanari in via Boccaccio a Castel Bolognese dalle ore 5,30 alle ore 7,30 di domenica 9 agosto 2020. L’evento si svolgerà osservando tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore in funzione del Covid 19.