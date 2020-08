Agosto in musica alla Rocca di Riolo e Officinalis al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Un mese di agosto in musica alla Rocca di Riolo, che parte lunedì 3 agosto alle 21 in collaborazione con ENTROTERRE FESTIVAL con la serata “Così solea dir il mio BERTOLDO” narrazione in musica, dal sapore antico con l’ironia dei tempi moderni, di e con Alessia Arena e I Bassifondi ensemble. La prenotazione è obbligatoria.

Lunedì 10 agosto nel cortile della Rocca, alle ore 21.15, in occasione della rassegna musicale La Magia del Borgo “chitarra e altro…” 2020 XXXII EDIZIONE, Concerto del Duo Striago, Pietro Agosti chitarra e contrabbasso, Mario Strinati chitarra e violoncello, musiche di M. Castelnuovo Tedesco, J.S. Bach, L. Boccherini, Alfonso X Il Savio, A. Piazzolla, Paco de Lucia, ingresso gratuito. Martedì 25 agosto alle ore 21.00, appuntamento con la rassegna concertistica Emilia Romagna Festival nel cortile della Rocca di Riolo, Corde tese GUITAR DUO, Donato D’Antonio & Marko Feri chitarre. L’evento è gratuito e si consiglia la prenotazione.

Nel fossato della Rocca di Riolo Terme, lunedì 10 e 24 agosto alle ore 20 continuano gli appuntamenti tra storia e degustazioni, “ASSAGGI DI STORIA”, visita guidate dal borgo di Riolo, fino al cortile e alle casematte della Rocca in compagnia della Leonessa di Romagna Caterina. Alla fine del percorso degustazione di vini e prodotti del territorio con la presenza di cantine locali ai piedi dei torrioni. Un viaggio tra presente passato e futuro che porterà il visitatore alla scoperta di Riolo e la sua Rocca.

Al Giardino delle erbe Officinali “Augusto Rinaldi Ceroni” il mese di agosto è dedicato a OFFICINALIS: tutte le domeniche alle ore 10, 16 e 17 parte una visita guidata dedicata alla fitoterapia, alla scoperta delle erbe officinali del Giardino,

Venerdì 14 agosto alle ore 21 PROFUMI NOTTURNI visita guidata alla scoperta dei profumi e delle fioriture notturne nel giardino. Piante notturne come la bella di notte, il gelsomino notturno, lo stramonio sono ammirabili nel pieno della loro fioritura solo nelle ore serali.

I protocolli di accesso alla Rocca di Riolo e al Giardino delle Erbe prevedono l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti. Al fine di consentire l’accesso contingentato e la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione e si consiglia l’acquisto online dei biglietti sul sito shop.atlantide.net

Per info e prenotazioni 0546 77450 – 335 1209933

Sito web: www.atlantide.net/roccadiriolo e http://www.atlantide.net/amaparco/giardino-delle-erbe-augusto-rinaldi-ceroni/