All’Arena Stadio dei Pini di Cervia arriva il comico di Zelig Maurizio Lastrico

L’Arena Stadio dei Pini di Cervia – Milano Marittima darà finalmente la possibilità al pubblico cervese di applaudire MAURIZIO LASTRICO, artista che avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Comunale Walter Chiari nello scorso mese di marzo e che arriva finalmente in città sabato 8 agosto alle ore 21.15 con il suo spettacolo Quello che parla strano.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. Nel suo spettacolo Quello che parla strano Maurizio Lastrico reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Cenni biografici

Si diploma nel 2006 presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, lavorando in produzioni del teatro stesso. All’attività di attore teatrale affianca quella di comico e cabarettista, esordendo sulle emittenti nazionali nel 2007, nella quarta stagione della trasmissione Camera Café, con il personaggio de il catatonico. Nel 2009 è in onda su Canale 5 a Zelig Off, proponendo una Divina Commedia rivisitata, trattando di temi quotidiani in lingua dantesca. Nello stesso anno fa parte del cast della trasmissione Grazie al cielo sei qui su La7. Partecipa inoltre alla trasmissione Bravo Grazie su Rai 2 e a Piloti, sempre su Rai 2. Collabora con la radio de Il Secolo XIX, Radio 19.

Nel gennaio 2010 debutta in prima serata a Zelig. Nell’estate 2010 porta in tournée il suo spettacolo di cabaret Quando fai qualcosa in giro dimmelo, che si conclude nei primi mesi del 2011. Torna a far parte del cast di Zelig anche nel 2011 e nel 2012. Nel gennaio 2013 è nel cast della nuova edizione di Zelig. Debutta inoltre il suo nuovo spettacolo teatrale Facciamo che io ero io, con la regia di Gioele Dix. In seguito ha un cameo in Sole a catinelle, film di Checco Zalone. Il 10 gennaio 2017 debutta nel programma diMartedì, condotto da Giovanni Floris su La7, sostituendo Maurizio Crozza. Sempre nel 2017 è nel cast di Tutto può succedere, in cui interpreta Elia, ex marito di Sara. Nel 2018 è uno dei protagonisti dell’undicesima stagione di Don Matteo; l’amatissimo PM di Spoleto Marco Nardi. Confermato poi anche per la stagione 12, attualmente in programmazione sulle reti Rai. Dal 2018 fa parte del cast de Le Iene con il monologo finale, che chiude la puntata, intitolato Pregiudizio Universale. Il 2019 è sicuramente un anno di grande crescita per Maurizio che oltre ad essere impegnato con le registrazioni di Don Matteo, è di nuovo in Tv con la serie “Made in Italy” e al Cinema come coprotagonista per un film dedicato alla grande Mia Martini, “Io sono Mia” con la regia di “Riccardo Donna”.

Biglietti: 20 euro.

Si consiglia l’acquisto online sul sito Vivaticket o relativo circuito.

Eventuali, ultimi posti disponibili saranno venduti nel giorno di spettacolo: in orario diurno dalle 11 alle 13 presso gli uffici del Teatro Comunale Walter Chiari; la sera, all’Arena Stadio dei Pini a partire dalle ore 20,15. Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per l’Artista – nel rispetto delle normative per la sicurezza in vigore.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it