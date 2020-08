Arrivano dal Mare!: spettacolo di burattini nel giardino del museo Classis con “Il rapimento del Principe Carlo”

La magia del teatro, la commedia dei burattini, le risate e le emozioni di grandi e piccini continuano ad animare ed illuminare il Parco Archeologico di Classe: quarto appuntamento lunedì 10 agosto al museo Classis di Ravenna con i burattini del Teatro del Drago, nello spettacolo “cult”, Il rapimento del Principe Carlo.

È la prima produzione di genere “classico”, di recupero delle tradizioni della Commedia Burattinesca prodotta dalla nuova generazione della Famiglia Monticelli: una storia di cinque generazioni che risale al 1840. Il rapimento del principe Carlo ha superato le 3000 repliche in Italia, ha vinto numerosi Premi Teatrali ed è stato tradotto in spagnolo, francese ed inglese. All’estero è stato rappresentato in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea, quali Tunisia e Libia (Africa), Texas (USA), Giappone (Asia). Sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che mai attuale e coinvolgente lo spettacolo, tratto da un vecchio canovaccio della metà del XIX secolo appartenente alla collezione Monticelli (ospitata presso il Museo La Casa delle Marionette).

Il figlio dell’anziano re è stato rapito. Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno. Alla ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli della vecchia Fata “Ciuciafurmighi”. Presto l’eroe del teatrino lo trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile e potente brigante Spaccateste e del suo “gigolante”. Fagiolino dopo un lungo duello/ balletto a suon di randellate, grazie al suo ‘fratellino’ punisce i cattivi e riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re. In onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa con un bel balletto finale.

Il festival diretto dal Teatro del Drago-Famiglia d’Arte Monticelli si. Svolge in collaborazione con la fondazione RavennAntica e il Comune di Ravenna .

Biglietto unico €7, Bambini €5

Terzo figlio €1, Biglietto Famiglia €20 (2 adulti + 2 bambini)