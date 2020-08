Al Ravenna Women arriva l’attacante Veronica Benedetti

Continuano gli arrivi in casa giallorossa. E’ Veronica Benedetti, attaccante classe 2000, in arrivo dal Tavagnacco, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Mister Recenti. Giocatrice di spessore, qualità e forza fisica, Veronica ha trascorso la sua carriera nella squadra friulana ottenendo presenze anche in Nazionale e poi fermata da vari infortuni che l’hanno costretta a stare lontana dai campi per molto tempo. Ora Veronica è pronta e si è già unita al gruppo per iniziare questa nuova stagione.

Le sue parole: “Sono felice, la mia prima impressione è stata molto positiva, sia dal puntiodi vista della squadra che dello staff tecnico. Si lavora molto bene, non vedo l’ora che inizi il Campionato.”