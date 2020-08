Al Teatro Masini di Faenza arriva Alessandro Ciacci con ‘Comedy Fricassea’

Gli spettacoli di stand-up comedy in Piazza Nenni a Faenza proseguono, mercoledì 12 agosto alle ore 21.15, con Alessandro Ciacci e il suo esilarante spettacolo Comedy Fricassea. Lo spettacolo sarà introdotto da una breve esibizione (10 minuti circa) dello stand up comedian Matteo Fallica.

Alessandro Ciacci, oltre a essere uno stand up comedian, è attore teatrale, regista e drammaturgo. Nel 2016 inizia ad esibirsi come monologhista in numerose città d’Italia, oltre ad organizzare e presentare rassegne, in primis a Rimini e Bologna. Nel 2017 debutta il suo primo spettacolo, Sillygismi, cui fanno seguito A.C.U.M.E. – Another Ciacci’s Unnecessary Marasmus Entertainment (2018), Salamoia per intenditori e Processo a Woody Allen (2019).

Ha fatto parte del cast artistico dei programmi tv CCN – Comedy Central News (2017) condotto da Saverio Raimondo e Stand Up Comedy (2017 e 2019), entrambi in onda su Comedy Central.

È docente di Scrittura Comica in diversi corsi e workshop.

“…Dentro a Ciacci ci sono i Monty Python, c’è Woody, c’è Noel Coward (…) in lui si agita anche qualcosa di Achille Campanile, un che di Marcello Marchesi, un po’ di Ennio Flaiano. E non parlo solo della scrittura, dello stile di Ciacci. Dico che Alessandro Ciacci pare immaginato da Campanile, scritto da Marchesi e fatto agire da Flaiano”. (Paolo Cananzi, autore televisivo, sceneggiatore).

Ingresso gratuito.

Si consiglia la prenotazione telefonica al numero 0546 21306 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Eventuali ultimi posti disponibili saranno assegnati la sera di spettacolo a partire dalle ore 20,15.

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per l’Artista – nel rispetto delle normative per la sicurezza in vigore. I posti saranno assegnati dall’organizzatore.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it