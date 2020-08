Lido di Classe. Torna il Festival Naturae con escursione verso Villaggio delle Cicogne

Proseguono a Lido di Classe le attività del Festival Naturae. Giovedì 13 agosto 2020 alle 8.30 è in programma l’escursione verso il Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia. In bicicletta attraverso la pineta, con breve sosta e letture dantesche con Angelo Gasperoni. Per chi lo volesse, c’è anche la possibilità di “un pranzo al volo” su prenotazione presso il Villaggio stesso.