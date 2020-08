Massa Lombarda. Nuovo appuntamento della Festa Mercato in attesa di Ferragosto

La Festa Mercato di Massa Lombarda non rinuncia al suo tradizionale appuntamento nemmeno in occasione del Ferragosto. Venerdì 14 agosto continuano infatti gli eventi in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto con l’iniziativa di InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda.

Dalle 20 nuova apertura serale per i negozi del centro, inoltre i mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage accoglieranno per un nuovo appuntamento i cittadini che vorranno passare una serata nel centro storico massese.

I Mercatini della Festa Mercato proseguiranno per tutti i venerdì di agosto. L’iniziativa fa parte del calendario “Massa Estate 2020” ed è organizzata da InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda, in collaborazione con Cia, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Camera di commercio, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.