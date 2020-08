“Sonus Salis”: a Cervia l’incredibile evento multimediale tra storia, tradizione ed innovazione

L’evento immaginato e realizzato da FPWS artist hub e Workshop Events, fanno sapere dal Comune di Cervia, ha colpito a pieno nell’immaginario collettivo facendo il tutto esaurito e conquistando il pubblico presente con un’esperienza sensoriale di rara intensità, mescolando tra loro uno schermo d’acqua virtuale di 25x15m, un immersivo gioco di proiezioni video in combinazione ad un avvolgente tappeto sonoro elettroacustico ideato da Harmograph (al secolo, il musicista ravennate Matteo Scaioli) capace di riprendere i suoni “fisici” della natura tipici del territorio come il rumore “liquido” delle saline e della lavorazione del sale, ricreati in studio con una tecnica analogica, dallo stesso artista e che sono stati combinati con sofisticate elaborazioni sonore digitali.

Harmograph è una piccola orchestra fatta di tante anime sonore che, insieme, danno vita a un live dalle atmosfere sognanti e imprevedibili, tra melodie di altri tempi ed evoluzioni elettroniche contemporanee. Ogni giornata sarà dedicata all’omaggio a tre artisti che hanno ispirato e stimolato l’universo di Scaioli: Igor Stravinsky, Egisto Macchi e Giusto Pio.

Matteo Scaioli – alle spalle un passato e una formazione da percussionista frutto di anni di studio in India – ha sintetizzato le sue ultime ricerche sul suono costruendo diversi strumenti elettromeccanici: tra questi figura Harmograph, una sorta di gong rimaneggiato dal suono unico e profondo. Nella performance, Scaioli fonde il suono di Harmograph con i suoni di tutti gli altri strumenti da lui stesso autocostruiti e che trovano posto in questa originale orchestrina: tra questi il Melodon’s Voice, il Phonograph Tape e il Dhin Tan Pathè, strumento percussivo ispirato al Mridangam indiano, ideato e costruito a partire da un disco in bachelite 78rpm Pathè dei primi anni del 1900. Nell’orchestra troneggia anche un Prophet 5, uno dei Synth prediletti dal compositore Scaioli, e un grammofono a manovella utilizzato con dischi in bachelite preparati.

La dimensione artigianale del progetto Harmograph, ulteriore tassello nella continua invenzione personale di macchine per il suono e nella ricerca su strumenti desueti, si sposa bene con un suono che vibra all’insegna della sperimentazione e della ricerca contemporanea.