Classe al chiaro di luna: la BB Soul Band rende omaggio ai grandi interpreti del soul e del R&B

Rhythm&blues sono le parole d’ordine della serata musicale di giovedì 13 agosto di classe al chiaro di luna. L’appuntamento è per le 21 all’arena estiva del Museo Classis con la BB Soul Band che rende omaggio ai grandi interpreti del soul e del R&B.

Il repertorio della BB Soul Band include classici del soul e del R&B, un omaggio all’indimenticabile Aretha Franklin, ma anche a quel meraviglioso repertorio italiano le cui sonorità hanno attinto dal mondo soul (come ad esempio Pino Daniele, ma anche Luigi Tenco). Lati B di celeberrimi 45 giri tutti da riscoprire e conoscere, con escursioni nel funk e nell’acid jazz. Sul palco quindi ottima musica e tanta voglia di divertirsi e divertire il pubblico, per una serata frizzante e coinvolgente.

La band è fondata nel 2013 dalla cantante bolognese Valeria Burzi, cresciuta a pane e rhythm&blues, che per questo progetto ha riunito i suoi migliori musicisti. Insieme a lei, Fabio Tomba alla batteria, Marco Genere al basso, Fabrizio Carbome alla chitarra, Fabio Trivarelli alle tastiere, Dario Nipoti tromba e capo fiati, Luca Soddu al sax contralto e Andrea Scorzoni al sax tenore.

In soli 4 anni vantano già collaborazioni di eccezione, come Roberto Manuzzi, storico arrangiatore di Francesco Guccini. BB Soul Band ha partecipato a due edizioni del Porretta Soul Festival e si è già esibita in molti locali di prestigio della regione.

Apertura cancelli ore 20. Tariffa € 10.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973