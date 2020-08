L’Arena in Massa (Lombarda) chiude con il film dedicato ad Antonio Ligabue

Ultimi giorni di proiezioni all’Arena in Massa. Dal 13 al 16 agosto nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda (via Amendola 40) sono infatti in programma le ultime pellicole della stagione estiva 2020.

Giovedì 13 agosto è il momento di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è fatto le ossa nei western girati a Spahn Ranch. Venerdì 14 agosto c’è l’anteprima Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé. Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo all’indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza locale, l’amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la boicotta.

Sabato 15 e domenica 16 agosto chiude la programmazione una due giorni dedicata all’inedito Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Il film è dedicato al pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, vincitore dell’Orso d’Argento come miglior attore. Antonio Ligabue è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato a una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno all’espulsione. Viene mandato a Gualtieri, in Emilia, luogo di cui è originario l’uomo che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Le proiezioni sono in programma dalle 21.15. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 13 euro l’abbinamento cena&cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di uno specifico protocollo anti Covid-19 predisposto dai gestori. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.