Marina di Ravenna. Al via la Festa del Mare nell’area dell’ex Stabulario

Nella sera del 13 agosto a Marina di Ravenna inizia la tradizionale Festa del Mare, organizzata dalle attività sportive del paese (Atletica Mercurio, Ravenna Chiefs e Gruppo Sportivo Drago) in collaborazione con la Pro Loco. La festa si tiene quest’anno nell’area dell’ex Stabulario in via delle Nazioni 8. Due i menù: quello di pesce e quello di terra che, come ogni anno, viene cucinato grazie alla collaborazione con il Gruppo podistico amatori Brisighella. Gli stand aprono alle 18.30.

Lungo il bacino pescherecci ci saranno i mercatini della festa. Per domani, venerdì 14 agosto, è in programma una serata dedicata ad Ennio Morricone: dalle 21.30 alle 23.30 il sottofondo musicale sarà composto dalle musiche del Maestro. Altre due attività hanno aderito all’iniziativa: il ristorante Saporetti e il Baby Village di Viale delle Nazioni. Il 15 agosto invece la musica sarà a cura di Dj Beto.