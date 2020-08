All’Arena Palma d’Oro di Castiglione di Cervia arriva ‘Il Florindo Innamorato’

Tutto è pronto per il gran finale della kermesse estiva dei burattini improntata da Vladimiro Strinati. Venerdì 14 alle 21, presso l’Arena Palma d’Oro di Castiglione di Cervia, il Teatro Medico Ipnotico di Parma presenterà ‘Il Florindo Innamorato’, commedia d’altri tempi nella quale un vecchio e ricco cavaliere vuole comprare l’amore di Rosina, giovane figlia dello zotico Sandrone. Il canovaccio ricorda la commedia dell’arte: ci sono Brighella e Florindo, Fagiolino, che per impeto e smisurato appetito ricorda Arlecchino e il Cavaliere che ricalca il temperamento proprio di Pantalone. Ma il vero protagonista è Sandrone, sorta di re contadino senza corona, il paesano dalla voce cavernosa che fatica ad esprimersi in italiano corretto e allora si inventa una lingua tutta sua, surreale e straniante. Una sorta di Augusto stralunato e feroce che tra uno strafalcione e l’altro si apre in voragini di malinconia.