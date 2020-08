CerviaGustaLibro giunge al sesto anno di programmazione: tutti gli appuntamenti in calendario

Gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia e confermano per il sesto anno CerviaGustaLibro, un circuito di presentazioni di idee attorno al mondo del cibo e del vino.

Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolgerà venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e dei salinari e quella di mare legata alle storie di pesca dei marinai.

“Questo evento, nato nel 2015, anno di Expo, come contenitore per raccontare le tre anime della città, il Sale, la Pineta, il Mare – spiega Massimo Medri, Sindaco di Cervia –, è cresciuto nel tempo e si è consolidato, tanto da essere oggi un luogo di incontro e di dialogo per far crescere la cultura del buon cibo nella nostra città. Il cibo è elemento di riconoscimento e di distinzione, utile per indagare il presente e il futuro, senza dimenticare il passato, ma è anche simbolo di un territorio”.

“CerviaGustaLibro in questa edizione si consolida ulteriormente e cresce, con alcune novità – aggiunge la curatrice, Letizia Magnani –. Intanto dentro vi sono storie di passione e di successo, ma anche l’intero sistema cittadino, a partite dal pubblico, arrivando alle associazioni di categoria e ai privati. La collaborazione con il mondo dell’artigianato tipico e la creazione di un villaggio dedicato allo street food danno un quid in più alla manifestazione. Sarà una nuova occasione per indagare i temi legati al cibo, ma anche per incontrarsi sotto la Torre per tutti, cervesi e turisti. Devo un ringraziamento al Comune di Cervia, a CerviaTurismo e a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione per aver confermato l’evento anche in un anno tanto particolare come questo”.

La rassegna cervese prenderà il via venerdì 21 agosto, alle 18 con l’inaugurazione del villaggio dello street food di qualità, a cui seguirà, alle 21.30, la doppia intervista di Letizia Magnani, Giordano Zinzani, Presidente dell’Enoteca regionale, che proprio quest’anno compie 50 anni e Beppe Sangiorgi, giornalista e scrittore. Il filo conduttore della serata saranno i due volumi, di cui Zinzani e Sangiorgi sono coautori “Spumanti di Romagna dal primo Novecento ad oggi” e “ROMAGNA SANGIOVESE, storia e identità di un famoso vino e di un antico vitigno”. La serata vede la partecipazione speciale di Bolè.

Sabato 22 agosto, serata interamente dedicata alla grande tradizione della cucina italiana. Sarà infatti ospite di CerviaGustaLibro2020 la scrittrice Ketty Magni, autrice della nuovissima biografia del padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi: “Artusi Il bello e il buono” (Cairo).

Gran finale domenica 23 agosto, con la serata che vede protagonisti Valentino Mercatilli e Mauro Bassini, autori del volume “Il San Domenico la mia vita” (Minerva). Nel cinquantesimo del ristorante San Domenico con i due autori si ripercorrerà la storia dei piatti, degli incontri e del successo di uno dei ristanti stellati italiani più noti al mondo. Con la prefazione di Massimo Bottura e la speciale partecipazione di Igles Corelli, chef stellato.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Si ringraziano gli sponsor: Confesercenti, il Gruppo Batani Select Hotels, Hotel Viamare, Enoteca Pisacane; PrintArt, Bolè, Mondadori Store Cervia.

Per seguire tutte le info e gli aggiornamenti su Fb: pagina dedicata CerviaGustaLibro, hashtag #CerviaGustaLibro20 #villaggiostreetfoos20.