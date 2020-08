Foto del CSB Estate 2020: l’assessore allo Sport di Cervia saluterà gli amanti delle due ruote

Domani mattina l’assessore allo Sport di Cervia, in occasione della foto del CSB Estate 2020, saluterà gli amanti delle due ruote Cervesi del Cervia Summer Bike.

“Non è una associazione è nata così, spontaneamente, nel 2015 per merito di due rider Romagnoli Andrea Sgarzani dell’Artusiana Bike di Forlimpopoli e Giorgio Pezzi del Baracca Lugo – spiegano Pezzi e Sgarzani – È nata per gioco, un ritrovarsi alle saline, entrambi amanti delle due ruote, una passione innata in noi romagnoli, nel segno del Mitico Marco Pantani. Ogni mattina i ciclisti romagnoli assieme ai villeggianti di ogni zona d’Italia in vacanza si Lidi a MiMa e a Cervia, si ritrovano alle 7,30, per pedalare sulle nostre stupende colline “so e zo per la Rumegna”. Spesso per i giri più importanti si superano le 150 presenze, come il giro del Monte Fumaiolo, ma sopratutto al giro del CARPEGNA su al Cippo palestra del Pirata, Palestra delle sue mitiche imprese, l’affluenza è degna di una Grand Fondo. Per dare la possibilità a tutti di seguirci, abbiamo creato una pagina Facebook e una chat, ove pubblichiamo i giri, le distanze i dislivelli e le foto. Oramai il CSB è diventato un appuntamento fisso per la riviera, romagnola e molti ciclisti vengono proprio in riviera con la famiglia, per allenarsi con il CSB….e godere della nostra Romagna, che per noi Romagnoli è il centro del Mondo!”