Il Festival della Curiosità di Russi parte dal “Ciclogioco Ecologico”

Al via nel pomeriggio di sabato 29 agosto, a Russi, come anteprima del Festival della Curiosità, il “Ciclogioco Ecologico”. L’evento organizzato dal “Gruppo dei curiosi” si prefigge di sensibilizzare sui temi di ecologia e sostenibilità promuovendo la conoscenza dell’ambiente e del territorio locale. Il Ciclogioco Ecologico è un gioco aperto a ragazzi e adulti, organizzati in squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 partecipanti, che desidereranno sfidarsi in un gioco originale e divertente che si svolgerà sulle strade del Comune di Russi su un percorso di circa 15Km.

L’iscrizione ha un costo di 30€ a squadra, che saranno versati al momento della partenza, ed è obbligatoria. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 agosto. Il ricavato verrà interamente devoluto alla FIAB di Faenza.

E’ possibile iscriversi online al link: https://qrgo.page.link/wZwEP

Verranno premiate le prime tre squadre classificate. L’evento è organizzato con la collaborazione di Campagna Amica di Ravenna e FIAB Faenza. Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, previste dalle vigenti norme finalizzate al contrasto alla diffusione del virus influenzale Covid-19, la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 0544 587643 oppure cultura@comune.russi.ra.it