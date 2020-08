La città che ci piace: segnaletica errata cambiata a tempo di record in via Maggiore a Ravenna

Ringrazio personalmente il Comune di Ravenna ed in particolare il geometra Franco Ravaioli per la gentilezza e solerzia dimostrata: lunedì scorso avevo segnalato il cambio di segnaletica orizzontale in via Maggiore (righe blu e rimozione carico scarico merci). Mi era stato risposto che si trattava di errore e oggi venerdì 14 stanno ripristinando la segnaletica originale! Quando si dice veloci! Grazie da parte mia e immagino anche da parte di tutti gli altri esercenti.

Gaia Giusto