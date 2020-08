Procede la rassegna lughese “Il maggiolino dei libri”: Anna Lisa Quarneti “Piki” ospite il 14 agosto

La rassegna virtuale “Il Maggiolino dei libri…a Lugo” proposta dalla Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo fa compagnia ai lettori anche nella settimana di Ferragosto. Venerdì 14 agosto l’iniziativa ospita Anna Lisa Quarneti, in arte Piki. La sua video-presentazione verrà pubblicata in questa giornata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Piki è un’illustratrice faentina che nel suo blog si presenta come “ingegnere convertito all’arte dell’illustrazione”. Anna Lisa, infatti, dopo essersi laureata in Ingegneria Edile-Architettura e aver lavorato in studi di progettazione e come ricercatrice nel settore dei materiali edilizi, nel 2014 ha deciso di lasciare l’incarico per dedicarsi ai suoi due bimbi e al suo sogno nel cassetto: poter essere un’illustratrice.

Nella video-presentazione Piki racconterà di sé e della sua storia e presenterà i suoi libri preferiti da lei illustrati: quelli tradotti con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) pubblicati da Edizioni Homeless Book, tre racconti di Silvia Reina pubblicati con Polaris Casa Editrice e tre libri illustrati per Elena Cavallucci, in arte TataFata.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.