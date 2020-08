Sama (PD Bagnacavallo): su ODG Fosso Vecchio, dalla Lega polemica fine a sé stessa

Prosegue la bagarre tra Pd e Lega legata alla questione del Fosso Vecchio.

“A nome di tutta la comunità democratica bagnacavallese desidero esprimere il pieno sostegno a Francesco Ravagli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, reo, secondo la nota diffusa dal gruppo consiliare della Lega a firma Zannoni-Zini, di aver fatto “accuse decisamente pesanti, fuori luogo nonché infondate, per le quali valuteremo l’eventuale adozione di azioni legali” nel comunicato diffuso il 5 agosto sull’ordine del giorno riguardante il Fosso Vecchio” dichiara Enrico Sama

Segretario Comunale del Partito Democratico.

“Posto che è nelle facoltà di ogni consigliere valutare se adire alle vie legali e che esse si praticano e non si annunciano, credo basti una semplice lettura per comprendere che il comunicato a firma del capogruppo Ravagli, persona sempre educata e con grandi doti di mediatore, non contenga alcuna “accusa decisamente pesante, fuori luogo nonché infondata”, bensì si sia limitato, in modo pacato e puntuale, a fare alcune fondate precisazioni al comunicato diffuso dalla Lega, in cui non veniva fatto alcun cenno al ruolo svolto dal gruppo del Partito Democratico che, ricordo, è la formazione che conta più consiglieri nell’assise cittadina e pertanto è determinante nel processo di approvazione di ogni atto, anche quelli proposti dalla minoranza” prosegue il Segretario Comunale PD.

Sama dichiara: “inoltre, Ravagli, pur esprimendo un sincero rammarico per il modus operandi della Lega di non coinvolgere sin da subito tutte le forze politiche, ribadiva in modo costruttivo “la piena e convinta disponibilità a sedersi tutti intorno al tavolo per giungere a un ordine del giorno condiviso e unitario” pertanto non si capisce perché Zannoni e Zini ora si dichiarino esterrefatti per l’atteggiamento del PD di voler azzerare il dialogo e alzare il muro su ogni proposta? E aggiungo, se si è minoranza, e ad averlo deciso sono stati i bagnacavallesi poco più di un anno fa, questa polemica fine a sé stessa, con l’aggravante di accusare il PD di “palese mancanza di idee”, aiuta o non aiuta a risolvere il problema del Fosso Vecchio?”

“Noi del Partito Democratico non siamo interessati a proseguire con questa inutile querelle, che non porta alcun valore aggiunto, ma ribadiamo che la nostra porta per la risoluzione dei problemi resta aperta, scelga la Lega se chiuderla e confinarsi in uno splendido isolamento o dialogare istituzionalmente con il Pd e il suo capogruppo” conclude il Segretario Comunale del Partito Democratico.