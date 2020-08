“Permesso… Alice c’è?”, il nuovo appuntamento della rassegna FraternitArte

Prosegue con successo la rassegna FraternitArte: incontri intrecciati tra musica, teatro, letteratura e mercatini del “fatti a mano” della Fraternità San Damiano di Via Oberdan a Ravenna. Lunedì 17 agosto alle ore 21 è in programma lo spettacolo Permesso… Alice c’è? Un classico della letteratura inglese dell’ottocento riletto in musica tramite le filastrocche e i nonsense che lo attraversano punteggiandolo come perle preziose. Testi originali ed adattamenti Sara Maioli, musiche originali Riccardo Galeati, arrangiamenti Federica Paoli, consulenza registica Graziella Pagani.

Con Sara Maioli voce recitante e cori, Riccardo Galeati voce e chitarra, Luca Galeati contrabbasso, Federica Paoli sax contralto, Tommaso Marchetti tastiere.

“L’insana passione per la musica, i giochi di parole i nonsense e il disegno, raccolti in un’unica rappresentazione narrativa e musicale che attraversa alcune delle più belle filastrocche, spesso ignorate in ogni traduzione, che invece brillano di fantasia surreale nei libri Alice in Wonderland e Through the looking glass. Una ricerca nata addirittura nel secolo scorso (1980), per la realizzazione della tesi di laurea all’ISIA di Urbino, rinnovata anno dopo anno con Sara, fino al coinvolgimento attuale delle nuove forze creative di Luca, Federica e Tommaso che hanno portato la freschezza della loro giovane età”

Ingresso eventi dal parcheggio di via Port’Aurea 15 a Ravenna. Cancello aperto dalle ore 19,30 fino ad esaurimento posti. Evento ore 21. È possibile prenotare un’insalata di farro, per chi cena tavolo e posti riservati. Per info Daniela 338 6215630.