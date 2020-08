A Voice for Europe: i talenti della Romagna in gara a Lido di Classe

Martedì 18 agosto Lido di Classe ospiterà la finale regionale di “A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2020, il concorso canoro giunto al suo 52° anno di vita. A Lido di Classe arriveranno i talenti della Romagna e zone limitrofe selezionati nel corso dei casting svolti nei mesi scorsi. I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e brani in lingua straniera), si contenderanno l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dal 1° al 4 settembre a Chianciano Terme. Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni, che saranno half playback e di fronte al pubblico. Tra i giurati attualmente annunciati: Gianfranco Gori, autore regista e produttore per Rai e Mediaset; Domenico Abate, autore di Giorgia e collaboratore dello studio Bluscone di Milano, Manuela Tassani insegnante di canto e pianoforte, Mario Altomare insegnante di canto e showmane Solo i migliori accederanno alle rispettive finali di categoria. L’appuntamento, condotto da Simone Merini, è per martedì 18 agosto a partire dalle ore 21 a Lido di Classe, in Viale F.lli Vivaldi. L’ingresso all’evento, organizzato dalla Pro loco di Lido di Classe e dalla responsabile Regionale del Festival e talent scout Paola Bedei, è gratuito e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid.

“Una Voce per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968 da un’idea di Silvio Giorgetti. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. “Una Voce per l’Europa” è oggi organizzata da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani talenti. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice.

In foto: Martina Affidato, vincitrice A Voice for Europe Italia edizione 2019