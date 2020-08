Cervia. Coronavirus, nuova campagna di comunicazione per uso mascherina obbligatoria

Il Ministro Speranza il 16 agosto 2020 ha firmato una nuova ordinanza che prevede oltre la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove vi sono rischi di assembramento.

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.” Ha dichiarato il Ministro Roberto Speranza a seguito della firma della nuova ordinanza.

Per questo il Comune di Cervia ha pensato di mettere in campo tempestivamente una nuova campagna di comunicazione, riferita in particolare modo all’utilizzo della mascherina con una cartellonistica creata ad hoc. Nel comune cervese, come in tutta Italia, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi dove sono possibili assembramenti, sopratutto la sera come: Borgomarina, centro di Cervia, centro Commerciale di Pinarella, Centro di Milano Marittima e Oasi. È obbligatorio l’uso della mascherina nei mercati e mercatini serali, oltre che sulla spiaggia, in caso vi siano eventi o apertivi dopo le 18. Il comune di Cervia ricorda che la mascherina è e resta obbligatoria comunque a qualsiasi orario ove non si riesca a rispettare le distanze di sicurezza.