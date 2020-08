Di balla in balla: le balle di Primola invadono la piazza di Cotignola il 18 e 19 agosto

Martedì 18 e mercoledì 19 agosto le balle di Primola invadono piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola. L’ingresso è gratuito, la prenotazione necessaria. Il carro di paglia che porta in giro gli spiriti positivi che rianimano il paese con l’energia della cultura, della festa e del mangiare conviviale sta per conquistare piazza Vittorio Emanuele II e insieme a lui le balle che, come i sassolini bianchi di Pollicino, ci indicheranno la strada per la prossima tappa dello stare insieme.

Il programma di martedì 18 e mercoledì 19 agosto in piazza parte alle 19.45 con La rivolta dei malvagi, spettacolo di burattini con Enea Pignatta e Gioele Mariani. Alle 21 Romagna slang In rumagnôl u s dis…”: La lingua romagnola, la sua storia e i modi di dire più tipici della tradizione dialettale… con Alfonso Nadiani e gli autori della Friedrich Schürr.

Alle 21.30 A Trebbo con Shakespeare con Denis Campitelli. Il teatro dei contadini. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

La prenotazione è necessaria per ogni spettacolo scrivendo a info@primolacotignola.it

Dalle 19.30, si mangia e si beve con “Muzio e la pizza della Galleria in Paglia” e il Bar Sport. Prenotazione pizze: Tel e whatsapp 3922090655

Organizzato da Primola Cotignola con il patrocinio del Comune di Cotignola.