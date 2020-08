Doc In Tour all’Arena Borghesi di Faenza #Edizione straordinaria 2020

Continua l’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in Piazza Nenni (già della Molinella) a Faenza. Questa stagione, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna, l’ingresso gratuito. Ad agosto inizio delle proiezioni alle 21:15. Questa settimana doppio appuntamento col cinema documentario. Martedì 18 e venerdì 21 agosto in programma il secondo ed il terzo dei cinque film documentari che il Cineclub il Raggio Verde, in collaborazione con FICE Emilia Romagna, grazie al progetto Doc In Tour, proietta gratuitamente alla Molinella.

Martedì 18 agosto – ore 21,15 – Kemp – My best dance is yet to come di Edoardo Gabbriellini. Italia, 2018, 63 minuti. Ballerino, mimo e coreografo, regista e attore. Lindsay Kemp non si è fatto mancare niente, dal teatro “Off-Off-Broadway” al cinema d’autore di Ken Russell e Todd Haynes. A pochi mesi dalla sua scomparsa, Edoardo Gabbriellini scava nell’intimità di un artista incredibile, contemporaneamente Shakespeare e Nosferatu, che ha ispirato visionari come Derek Jarman e David Bowie, con una lunga intervista tristemente interrotta dalla morte della sua star. Un ultimo, inaspettato coup de théâtre: la degna fine di un personaggio eccentrico, il cui unico obiettivo è sempre stato elettrizzare, stimolare, sorprendere il pubblico affinché ogni momento sul palco fosse sempre più sorprendente. Anche dopo la sua morte.

Venerdì 21 agosto – ore 21,15 – The observer di Rita Andreetti. Italia/Cina, 2018, 76 minuti. “The Observer” è il ritratto dello straordinario lavoro di un artista dissidente Cinese, Hu Jie. Filmmaker autodidatta, coraggioso, lungo il corso della sua carriera ha realizzato oltre 30 documentari il cui contenuto è di vitale importanza per comprendere la società cinese e preservarne la memoria. Segnalato come dissidente dal governo e messo sotto sorveglianza speciale, Hu Jie ha continuato a filmare, mettendo in pericolo la sua stessa vita.