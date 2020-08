I burattini alla rassegna Classis al chiaro di luna con “Il castello di Tremalaterra”

Il Festival Internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal Mare! presenta lunedì 17 agosto alle ore 21 all’arena di Classis Museo della città e del territorio (Via Classense 29, Classe – Ravenna) IL CASTELLO DI TREMALATERRA. Di scena i burattini veneti della compagnia L’Aprisogni, con la regia di Cristina Cason e l’interpretazione di Paolo Saldari, autore anche del testo. Uno Spettacolo di Burattini che si snoda fra incantesimi e misteri comici per raccontare la storia della Bella Rosina innamorata.

Il suo fidanzato Alphonso De Maria Gonzales y Gonzales finalmente è venuto a chiederla in sposa. Tutti i suoi sogni si realizzeranno: castelli, ville, gioielli, feste e l’amore di Gonzales (Olè!), Alphonso (Olè!) sta trattando con la vecchia Sidonia, brutta e tirchia madre di Rosina, le condizioni “economiche” del matrimonio… mentre Rosina origlia alla tenda del salotto. Potenze malefiche e forze infernali però vanno preparando il loro piano… L’oscuro mago di Tremalaterra, col favore della notte, si introduce in casa e, aiutato dal proprio riluttante servo Ernesto, rapisce Rosina! Un pugnale infisso nello specchio porta un tremendo messaggio: la vecchia Sidonia, dovrà pagare mille monete d’oro a riscatto della figlia, la quale sarà altrimenti oggetto di un disgustoso maleficio… Toccherà a Sisto e Miseria, bistrattati servi di Sidonia, l’arduo compito di liberare la giovane. Fra scheletri innamorati, segugi infernali, bastonate e magie, i nostri “eroi” risolveranno la situazione ed alla fine anche loro potranno… eh, no, volete che ve lo raccontiamo tutto? Venitelo a vedere!

Il festival diretto dal Teatro del Drago-Famiglia d’Arte Monticelli si svolge in collaborazione con la fondazione RavennAntica e il Comune di Ravenna ed ė inserito nella rassegna Classis al chiaro di luna.

Biglietto unico €7, Bambini €5 / Terzo figlio €1, Biglietto Famiglia €20 (2 adulti + 2 bambini)

È possibile acquistare i biglietti online sul sito www.classealchiarodiluna.it e presso la biglietteria dedicata al Museo Classis Ravenna – Parco archeologico di Classe, via Classense 29 dal lunedì alla domenica h.14-18 (anche ore 18-20 il giorno dello spettacolo)

A tutti gli spettatori del Festival verrà data in omaggio una visita guidata personalizzata presso il Museo La casa delle marionette, valida fino alla fine del 2020 (basterà presentarsi col biglietto di Classis).

Per informazioni info@classealchiarodiluna.it / tel. + 39 328 4815973 / whatsapp: +39 328 4815973