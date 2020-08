Causa Covid, il Palio della Voga città di Ravenna non si farà

Alla luce delle ultime ordinanze del Governo, emanate a seguito di una crescita di contagi da Covid -19 in Emilia- Romagna ed in Italia , Endas Ravenna – Società Nazionale Salvamento sez.Ravenna e la Proloco Marina di Ravenna, annunciano “con grande dispiacere, consci però di preservare la salute di spettatori e bagnini”, l’annullamento della seconda edizione del Palio Della Voga Città di Ravenna, previsto il 30 agosto 2020 .

“Sarà difficile non vedere i nostri simboli della riviera sfidarsi – spiegano gli organizzatori -, ma dopo tanti sacrifici , è giusto saper mettere da parte l’orgoglio per una manifestazione che si sarebbe ripetuta , che sicuramente si ripeterà , per salvaguardare tutti ed essere responsabili nei confronti della collettività. Le associazioni che operavano alla realizzazione dell’evento da sempre sono impegnate per scopi di ampio respiro al servizio delle comunità, per questo , oggi mantengono la loro filosofia”.

L’appuntamento è quindi rimandato al 2021, sperando che i tempi siano migliori.