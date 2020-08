Cervia. Progetto Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità. Nelle ultime due edizioni (2017-2018 e 2018-2019) il programma del “Welfare dell’Aggancio” si è arricchito di un nuovo appuntamento: il forum delle risorse.

Il Forum è stato un’occasione di riflessione, pensiero, condivisione di parole, valori e progetti, itinerante nella comunità e per la comunità, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione, dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore con il contributo del narratore teatrale Roberto Mercadini.

Tutti gli appuntamenti (10 negli ultimi due anni) sono stati caratterizzati da due elementi peculiari:

· Il Luogo

Ogni incontro del Forum è stato ospitato da un diverso soggetto la cui sede è un punto di riferimento per la nostra città. Il gruppo di partecipanti ha così avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza dei luoghi di cura, cultura e accoglienza attraverso una modalità innovativa, informale, conviviale e di scambio reciproco.

· La Parola

Ogni Forum è stato ispirato da una parola chiave, che è divenuta fattore catalizzatore di quell’incontro, a cui l’attore e scrittore Roberto Mercadini ha dedicato un monologo di riflessione. Per l’edizione 2019-2020, si è pensato di introdurre un elemento di novità abbinando due luoghi a una sola parola chiave, uniti da un percorso territoriale progettato e pensato come occasione di incontro per il benessere della comunità. Il secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, con punto d’incontro in Piazzale Artusi a Cervia, sarà mercoledì 19 agosto 2020 alle ore 18.00. I luoghi oggetto della passeggiata saranno la Sala Malva Nord e la Polisportiva 2000, mentre la parola chiave protagonista, durante il tragitto, sarà Città.