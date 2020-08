Milano Marittima. Torna “il Miele degli Angeli” dal 19 al 30 agosto 2020

Dal 19 al 30 agosto torna per la quattordicesima edizione “Il Miele degli angeli”, iniziativa promossa da Casa delle Farfalle finalizzata alla raccolta fondi a favore di AITC Associazione Italiana Tumori Cerebrali e dedicata alla memoria di Matteo Li Puma.

Due sono le principali novità dell’anno. Per il primo anno nel giardino di Casa delle Farfalle saranno organizzati due picnic serali, nelle serate di venerdì 21 e 28 agosto, da prenotare online sul sito www.atlantide.net/casadellefarfalle. La seconda novità riguarda l’annuale asta del miele che si trasformerà in un’asta online, spostandosi sui social, dal 19 al 28 agosto: l’asta si potrà seguire sulle pagine Instagram e Facebook di Casa delle Farfalle, dove saranno pubblicati i lotti di miele con base d’asta e dove si potranno fare le offerte. Tutto il ricavato sarà devoluto a AITC.

Il programma de Il Miele degli Angeli prevede tanti appuntamenti gratuiti per grandi e piccoli che si svolgeranno nel giardino di Casa delle Farfalle e che prenderanno il via mercoledì 19 agosto con la consueta apertura della pesca di beneficenza Il Magico Pozzo di Matteo, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di AITC, aperta negli orari di apertura. Il giorno inaugurale alle 17.30 merenda per tutti i bambini e a seguire Carletto e i sogni perduti, spettacolo di burattini a guanto in baracca a cura di All’InCirco.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 21 agosto alle 18.30 con Mi ha portato la cicogna, spettacolo teatrale e narrazione a due voci a cura di Compagnia Bella. A seguire la prima di due serate speciali di quest’anno, il Picnic con le farfalle, che prevede la possibilità di visitare la struttura e a seguire un picnic in giardino.

Sabato 22 agosto alle 17.30 merenda per i bambini seguita la Le vie del tesoro, spettacolo di teatro di strada a cura della compagnia Atuttotondo.

Anche domenica 23 agosto, dopo la merenda delle 17.30, si prosegue con Nonna e volpe. Una casa per due, spettacolo di burattini a cura della compagnia Vladimiro Strinati.

Mercoledì 26 agosto dopo la merenda delle 17.30 è di scena Storie appese a un filo, spettacolo con varietà di marionette a filo a cura di All’InCirco.

Venerdì 28 agosto alle ore 18.30 Il paggio giullare, spettacolo di giullari, musici e giocolerie a cura della compagnia Atuttotondo. Seguirà il secondo Picnic con le farfalle.

Sabato 29 agosto dopo la merenda delle ore 17.30 si potrà assistere a Filobus n°75 suoni della natura, spettacolo di narrazione a cura di Fondazione Aida.

Domenica 30 agosto alle ore 17.30 sempre la merenda e poi Aperò la storia dell’alveare…, spettacolo teatrale a cura di Compagnia Bella. Inoltre, il giorno di chiusura sarà consegnato il miele di Casa delle Farfalle a tutti coloro che si sono aggiudicati i vasetti online.