Potenziamento infrastrutturale sulla Faentina tra le stazioni di Crespino del Lamone e Faenza

Previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Faentina, fra le stazioni di Crespino del Lamone e Faenza. Il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sarà operativo dal 22 al 29 agosto per effettuare interventi propedeutici alla sostituzione di una travata metallica di 15 metri sul Rio del Salto in località Marradi.

La circolazione ferroviaria tra Crespino e Faenza sarà sospesa ed il servizio effettuato con bus sostitutivi. Tra Borgo San Lorenzo e Firenze, il servizio ferroviario sarà pressoché inalterato. La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è consultabile sui canali online e sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.

I lavori propedeutici sono necessari per la particolare posizione dell’opera, posta tra due gallerie ferroviarie alle porte della stazione di Marradi. In particolare saranno demoliti i manufatti e consolidate le opere esistenti, che successivamente accoglieranno le gru stradali per il varo della nuova travata. RFI e le ditte appaltatrici impiegheranno quotidianamente circa 20 tecnici, con escavatori, piattaforme elevatrici ed autocarri. Investimento complessivo 2 milioni di euro.