Esposizioni (Asso)artistiche in via Diaz per Ravenna bella di sera

I prossimi Venerdì 21 e 28 Agosto e 4 Settembre l’Associazione degli Artisti Romagna promuove in via Diaz una serie di esposizioni artistiche e di opere dell’ingegno creativo, dalle ore 20:00 fino a tarda sera.

La piccola iniziativa nasce di concerto con gli esercenti della via, per valorizzarla e riappropriarla del legame che ha sempre avuto con l’Arte. Un’occasione per ammirare opere che attraversano vari stili e generi, passeggiando per le vie del centro.

Gli artisti presenti: Miria Manzoni, Elia Fellini e Maryana Tsybulska, Diana Passarella,Roberto, Fabris, Bent, Valentina Fussi, Fabio Fenati, Franco Montanari, Livio Fantinelli, Roberto Marchini, Rossella Civolani.