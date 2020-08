Faenza. “MusNic” al Parco Tassinari con il Rione Verde: gelato fiabe e musica dal vivo

“MusNic”è la nuova iniziativa nata in seno al Rione Verde che animerà il Parco Tassinari di Via Cavour a Faenza dal tardo pomeriggio di sabato prossimo 22 agosto. Musica e pic-nic nello splendido parco incastonato nel cuore del centro storico con ingresso proprio davanti alla sede del Rione di Porta Montanara, che per questa iniziativa ha chiamato al suo fianco un po’ di amici: lo scultore Giorgio Palli, I Dolciniani, la gelateria “OK”, l’Anmic, SiStareInsieme, il Servizio Ambiente e Manutenzione aree verdi del Comune di Faenza.

Saranno proprio I Dolciniani ad aprire la manifestazione alle 17 con acqua, fuoco e colore; a seguire si potranno gustare le bontà in cono e bicchiere della gelateria OK, mentre Giorgio Palli porterà i più piccoli, ma anche i più grandi, a “Vivi la fiaba”. E dopo il divertimento, alle 19 arriverà il pic-nic sulla paglia con il cestino vegetariano, accompagnato da musica dal vivo fin oltre il tramonto.

“MusNic” donerà a coloro che arriveranno al Parco Tassinari di Via Cavour l’opportunità di godere della bellezza di un’oasi di verde in semplicità e in serenità, un’occasione per vivere momenti piacevoli fra grandi e piccini, ragazzi e famiglie.