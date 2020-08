Il Garage Sale torna in Darsena per due serate all’insegna della moda vintage e del riuso

Dopo il successo dell’edizione di luglio, Garage Sale torna in Darsena di città animando le serate di sabato 22 e domenica 23 agosto, dalle 18 alle 24, tra via d’Alaggio e via Magazzini Posteriori.

Garage Sale è un momento di incontro e scambio, che attira un pubblico curioso, attento alle nuove tendenze e in linea con la filosofia del consumo critico e la moda “consapevole”, un market eco-green in cui trovare pezzi vintage e abiti usati, ma anche tante proposte hand-made di giovani designer.

A partire dalle 18 fino alle 24, le vie d’Alaggio e Magazzini posteriori saranno popolate dagli stand che offrono abbigliamento, oggettistica, piccolo artigianato e molto altro sotto lo slogan ideale di “riusare prima di riciclare”.

Garage Sale da sempre ospita poi proposte musicali contemporanee, e questa volta saranno due le location in cui ascoltare buona musica: la terrazza di Akami e il dehor di S-club. Per entrambe le serate terranno compagnia gli ascolti a cura di ClashDisko, Blue Head, Marina Meccanica, Dj Cubi, Pansi, Jonah Capuano, Hollyspleef e Trinity.

Il secondo appuntamento per l’anno 2020 del Garage Sale è creato da Associazione Norma, col patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alle Politiche giovanili, in collaborazione con AKÂMÌ Casa&bottega, che ne cura anche la ristorazione assieme a Bar Ristretto e S-Club.

Gli organizzatori ringraziano i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che sorveglierà l’area accertandosi che vengano applicate tutti i protocolli per la sicurezza Covid19 previsti dalla legge.