‘Il Maggiolino dei libri….a Lugo’ ospita la scrittrice Maria Beatrice Masella

Tante proposte letterarie saranno protagoniste del nuovo appuntamento con la rassegna virtuale “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, proposta dalla Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Venerdì 21 agosto sarà ospite la scrittrice per bambini e ragazzi Maria Beatrice Masella con una video-presentazione che sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Maria Beatrice Masella vive e lavora a Bologna come insegnante e psicopedagogista. Nella video-presentazione l’autrice darà agli spettatori un assaggio dei suoi libri, a partire dal romanzo appena uscito Cuscus Skate (Pulce Editore), passando per Viola, la gallina e il soldato e la trilogia delle avventure di Hanna & Fou (Sinnos Editrice), fino ai libri per i più piccoli come l’albo illustrato Io sono io (Il leone verde Edizioni) e La mia scuola è un grande fiume. In questa occasione Maria Beatrice Masella presenterà anche il suo nuovo romanzo Davanti a quel muro (Bacchilega Junior), che racconta la storia di Ernesto, un ragazzo di 15 anni che si trova a interrogarsi sulla strage avvenuta il 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna Centrale, il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. Il libro è illustrato da Claudia Conti e ha una preziosa postfazione a cura di Paolo Lambertini, vicepresidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.