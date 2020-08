Milano Marittima. Una passeggiata ecologica per scoprire la storia e l’ambiente della pineta

Lunedì 24 agosto è in programma una nuova Passeggiata ecologica in pineta. L’appuntamento è fissato alle 17,30 all’ingresso della pineta di Milano Marittima, antistante lo Stadio dei Pini Germano Todoli, e la visita guidata alla pineta si svolgerà in un percorso vicino.

È un segnale di ripresa e di continuità di un’iniziativa particolarmente apprezzata da turisti e cervesi, dopo la pausa forzata dell’emergenza Coronavirus e si svolge all’aperto con l’obbligo di mascherina e del distanziamento sociale.

La passeggiata, è finalizzata a scoprire lo scrigno naturalistico dell’antico bosco litoraneo cervese, con la guida di Guerrino Gori, etologo e naturalista, dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFOR) delle Province di Ravenna e Ferrara. È prevista un’introduzione storica a cura di Renato Lombardi sulla pineta e su Milano Marittima.

Al termine della “Passeggiata” Guerrino Gori provvederà a sorteggiare gratuitamente tra i partecipanti uno dei suoi libri delle 14 opere pubblicate e alcune suggestive immagini a colori di ambienti naturali, del formato di cm. 30×20. Verranno anche sorteggiate varie pubblicazioni storiche e riproduzioni di stampe d’epoca su Cervia e Milano Marittima a cura di Renato Lombardi .

La “Passeggiata” è promossa dall’Associazione Culturale La Pineta APS, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casa delle AIE, con il Comune di Cervia (per quanto riguarda il Verde pubblico e la Vigilanza pinetale), con il Consiglio di Zona di Milano Marittima,, con l’’ANFOR (Ass. Nazionale Forestali), con le Terme di Cervia e si avvale della promozione informativa della Pro Loco di Milano Marittima.

Si segnala inoltre per i partecipanti la possibilità di visitare la mostra all’aria aperta allestita nelle vicinanze del percorso della passeggiata, denominata “Ri-nascita pineta” che documenta la rinascita della pineta dopo la terribile tromba marina del 10 luglio 2019, allestita a cura del del Gruppo Fotografico MUSA Cervia (coordinatrice Manuela Guarnieri).

Nella passeggiata del 24 agosto non potranno essere liberati i rapaci curati dal Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Ravenna gestito dall’Associazione “Amici degli animali, per imprevisti impegni di istituto, particolarmente impegnativi in questo periodo. La liberazione di rapaci riprenderà regolarmente nell’ultima passeggiata in pineta dell’estate 2020, prevista per giovedì 7 settembre.

La passeggiata riveste un rilievo dal punto di vista culturale e turistico e valorizza una delle componenti più importanti dell’offerta turistica cervese all’insegna dell’affermazione del binomio turismo e ambiente.