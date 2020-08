CerviaGustaLibro: omaggio a Pellegrino Artusi, con il libro a lui dedicato di Ketty Magni

Non poteva mancare nell’edizione 2020 di CerviaGustaLibro una serata celebrativa del papà della cucina italiana, Pellegrino Artusi. Nell’anno del suo bicentenario, sabato 22 agosto sarà ospite di CerviaGustaLibro2020 la scrittrice Ketty Magni, autrice della nuovissima biografia del padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi: “Artusi Il bello e il buono” (Cairo), con la speciale partecipazione di Laila Tentoni e di Casa Artusi.

Il romanzo della vita di Pellegrino Artusi a duecento anni dalla nascita inizia con una citazione di Pellegrino Artusi, “Amo il bello e il buono ovunque si trovino”. È stato il motto che ha sempre guidato Pellegrino Artusi, autentico pioniere della gastronomia in Italia, ed è il filo conduttore del romanzo della sua vita ripercorso in queste pagine. Nato a Forlimpopoli due secoli fa, uomo di fascino ma non senza contraddizioni, Artusi superò i tragici eventi che colpirono la sua famiglia e reagì sempre caparbiamente a ogni avversità pur di riuscire a realizzare il suo grande progetto: unire l’Italia a tavola attraverso la pubblicazione di un libro, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, “manuale pratico per le famiglie” contenente ricette per ogni gusto, sperimentate con cura.

Nel suo nuovo romanzo Ketty Magni ricostruisce quell’impresa restituendo i tratti del personaggio, le vicende private e l’atmosfera di un’epoca: un capitolo cruciale della storia culinaria nazionale.

Ketty Magni, nata in Brianza, ha esordito nella narrativa con Riflessi (2006), a cui è seguito Il pontile sul Lario (2007). Si è dedicata al romanzo storico, sua vera passione, pubblicando Teodolinda il senso della meraviglia (2009), e Adelaide imperatrice del lago (2011). Successivamente, ha dato avvio al filone storico culinario con Il Principe dei cuochi (2011), Il cuoco del Papa (2013), Arcimboldo, gustose passioni (2015), e Rossini, la musica del cibo (2017), tutti editi da Cairo. Il sito dell’autrice è www.kettymagni.com

Domenica 23 agosto vede protagonisti Valentino Mercatilli e Mauro Bassini, autori del volume "Il San Domenico la mia vita" (Minerva). Nel cinquantesimo del ristorante San Domenico con i due autori si ripercorrerà la storia dei piatti, degli incontri e del successo di uno dei ristanti stellati italiani più noti al mondo. Con la prefazione di Massimo Bottura e la speciale partecipazione di Igles Corelli, chef stellato.

