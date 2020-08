Concerti oltre-tramonto a Passogatto di Lugo

A Passogatto di Lugo continuano gli appuntamenti musicali nell’area del Santuario della Beata Vergine di Loreto. Fino a settembre sono infatti in programma i “Concerti oltre-tramonto”. Il secondo appuntamento è sabato 22 agosto alle 21 con “Dal night alla balera”, in compagnia di Michele Carnevali al sax e clarino ed Erik Scalini alla fisarmonica.

Michele Carnevali è musicista di fama internazionale, punta di diamante del gruppo di Henghel Gualdi con il quale ha effettuato numerose tournée in Italia e all’estero. Il giovane fisarmonicista Erik Scalini è concertista e fondatore del gruppo Trio Scalini.

I concerti proseguono con l’ultimo appuntamento martedì 8 settembre alle 20.45 con la celebrazione del 305esimo anno dall’inaugurazione del Santuario dedicato alla Beata Vergine di Loreto e del 25esimo anniversario dal suo restauro.

Per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione al numero 333 2513259. L’ingresso è a offerta libera. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme anti-Covid ed è organizzata da Gruppo per la valorizzazione di Passogatto – Centro recupero antiche danze, in collaborazione con la Butèga di Sgargì e il patrocinio del Comune di Lugo.