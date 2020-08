Gran finale per CerviaGustaLibro, con Valentino Mercattilii, Mauro Bassini e Igles Corelli

Cervia. CerviaGustaLibro, il format di narrazioni per storie di gusto ideato e condotto da Letizia Magnani e di scena a Cervia, sotto la Torre San Michele, domenica 23 agosto a Cervia (ore 21.30), ospita alcuni nomi di prestigio della cucina italiana nel grande finale della rassegna. La serata vede protagonisti Valentino Mercattilii e Mauro Bassini, autori del volume “Il San Domenico la mia vita” (Minerva). Nel cinquantesimo del ristorante San Domenico, culla del buon vivere di Imola, Letizia Magnani ripercorrerò con i due autori e con un ospite d’eccezione, il grande chef stellato, Igles Corelli, la storia dei piatti, degli incontri e del successo di uno dei ristanti stellati italiani più noti al mondo.

Valentino Marcattilii, storico cuoco del San Domenico di Imola, si racconta in questo volume scritto a quattro mani con il giornalista Mauro Bassini, giornalista bolognese, per tanti anni al Resto del Carlino ed esperto di storie del gusto. Il volume si apre con un’affettuosa prefazione di Massimo Bottura. Si tratta di un intenso e sorprendente diario di una vita trascorsa fra locali stellati in mezzo mondo, clienti indimenticabili, soddisfazioni, delusioni, trionfi, rinunce. Tra divertenti ricordi e qualche momento davvero drammatico, Valentino si confessa con quella straordinaria carica di umanità e genuinità che non ha mai perduto.

Le serata cervese sarà un vero e proprio salotto nel quale Valentino, Mauro e Igles ripercorreranno le tappe della storia del San Domenico, ma anche di un altro ristorante che ha segnato la storia della cucina italiana, il Trigabolo. “Sono molto contenta che Valentino, Mauro e Igles abbiamo accettato l’invito a raccontarsi – spiega Letizia Magnani – all’interno di CerviaGustaLibro. Questo contenitore culturale negli anni è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento per le storie del gusto”.

Dalle 18.00 sarà possibile provare i piatti della tradizione del piccolo villaggio dello street food realizzato grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori professionisti della cucina di strada, come ASPASSO, specializzato in passatelli, Và Gina, con i suoi ravioli al vapore, MyVanilla, dolci speciali per tutte le occasioni, il birrificio artigianale San Giuseppe, la roulotte Manicaretto, specializzata in polpette della tradizione e il carrettino del gelato artigianale Duse.