Nidi e scuole dell’infanzia: pubblicato il rapporto ISS su come comportarsi per il rientro e gestione dei contagi

In data 21 agosto 2020 l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute, quello dell’Istruzione, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler e le regioni Emilia-Romagna e Veneto, hanno pubblicato un dettagliato report che illustra come avverrà il rientro nelle istituzioni scolastiche dedicate alla fascia 0-6, dunque nidi e scuole dell’infanzia, e come si dovrà procedere per contenere possibili contagi o comportarsi nel caso in cui si verifichino.

Il documento, come recita il report stesso, ha lo scopo di “fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità”.