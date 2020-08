Il segretario del Carroccio accolto da oltre 1.500 sostenitori e dai candidati consiglieri in maglietta con la scritta “Processate anche me!”.

Prima un dibattito al “Meeting per l’amicizia tra i popoli a Rimini”, poi con circa un’ora di ritardo rispetto alle annunciate 20.30 venerdì 21 agosto il segretario della Lega Matteo Salvini intorno alle 21.35 è salito sul palco di Piazza della Libertà a Faenza davanti a oltre 1.500 persone, tutte con mascherina. La sua intensa giornata è poi proseguita a Castel Guelfo, quindi qualche ora di sonno a Imola e oggi, sabato, nelle Marche.

Introdotto dal deputato Jacopo Morrone, che ha chiamato sul palco il candidato sindaco Paolo Cavina e i vari candidati consiglieri comunali della Lega, tutti in maglietta bianca con la scritta “Processate anche me!”, con riferimento all’appuntamento della mattinata di sabato 3 ottobre in tribunale a Catania, dove Salvini sarà chiamato a rispondere dell’accusa di sequestro di persona per la vicenda dello scorso anno della nave di una ong bloccata al largo della Sicilia, Salvini si è presentato in camicia bianca a maniche lunghe arrotolate e blue-jeans, ha parlato per circa 28 minuti, mettendo al centro del discorso i temi cari alla Lega e sottolineando anche il suo personale interesse al successo elettorale a Faenza, dove nel 2015 la vittoria della sola Lega con Gabriele Padovani sfumò al ballottaggio per meno di 900 voti.

Ecco alcuni brani del discorso di Matteo Salvini incentrati sull’elezione locale:

Grazie a voi, ma non di rito. Non siete mica tanto normali neanche voi, perché è venerdì 21 agosto e mi spiace soprattutto per una categoria: per gli interisti. C’è la finale dell’Europa League, quindi su la mano gli interisti: qua vale doppio la vostra presenza. Da milanista vi dico grazie due volte per essere qua e avere rinunciato a una finale europea che magari la prossima la vedete fra trent’anni, quindi… sto scherzando. Poi dico grazie a Paolo (Cavina: n.d.r.), perché candidarsi sindaco di questi tempi bisogna essere estimatori di Erasmo da Rotterdam, ‘L’Elogio della follia’, perché fare il sindaco di questi tempi… però Faenza è nel mondo conosciuta per i suoi artigiani, per i suoi imprenditori. In bocca al lupo, sindaco, in bocca al lupo alla tua squadra, perché non è facile, però il cambiamento l’abbiam visto, l’abbiam visto a Forlì, a Pisa, a Pontedera.

Avete una città straordinaria: questa è un delle piazze più belle in assoluto…

A me non interessa dove sei nato e il colore della pelle. Se arrivi a Faenza e ti integri, sei il benvenuto. Se arrivi a Faenza e inizi a dire però ‘quello che mangiate non mi piace, quello che bevete non mi piace e la Madonna delle Grazie non mi piace’, allora torna a casa tua, fai quello che vuoi, perché non dobbiamo mica essere noi a cambiare modo di vivere dopo qualche secolo.

La vittoria a Faenza chi la decide? Chi sta a casa, perché purtroppo in molte elezioni quelli che decidono chi fa il sindaco, chi fa il governatore non sono soltanto quelli che votano, e per questo ho bisogno del vostro aiuto, ma sono quelli, sono i faentini, che staranno a casa, “perché tanto non cambia niente, perché sono incazzato, sono deluso, sono depresso”. Alcuni li capisco: c’è gente che sta perdendo il negozio ereditato dal babbo, dal nonno, dal bisnonno, per colpa delle tasse, della burocrazia, a scuola ci sarà un casino inenarrabile… Quindi è chiaro che il 20 settembre ci sarà gente che dirà “io a votare non ci vado”. Ho bisogno che voi siate portatori sani di entusiasmo, di energia, di sorriso e di cambiamento. Stavolta anche a Faenza si può scrivere una pagina di storia, ma dipende anche da voi. Il futuro di Faenza non è in mano mia, è in mano vostra.