Fusignano. Al parco Piancastelli concerto del cantautore marchigiano Colombre

Si tiene lunedì 24 agosto alle 21 il concerto di Colombre, l’appuntamento che chiuderà la rassegna “Mutazioni Post”. Il concerto del cantautore marchigiano avrebbe dovuto tenersi a inizio agosto, ma è stato rinviato a causa del maltempo. L’appuntamento è a Fusignano al Parco Piancastelli, in via Piancastelli, 10.

Come il mostro marino del racconto di Dino Buzzati da cui prende il nome, Colombre è affiorato dall’acqua e ha pubblicato nel 2017 il suo album di esordio Pulviscolo, lanciato dal singolo realizzato con Iosonouncane, Blatte. Tanto era bastato perché il suo suono si qualificasse come uno dei prodotti più affascinanti della scena indipendente italiana. Sono passati tre anni e Giovanni Imparato (questo il suo vero nome) si è preso il suo spazio lavorando “dietro le quinte”, sia come produttore per Maria Antonietta, sia come chitarrista per Calcutta durante il tour di Evergreen. A marzo 2020 ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato Corallo.

Il concerto è gratuito con prenotazione del posto obbligatoria, collegandosi a www.eventbrite.it/o/radio-sonora-30579492468.

La rassegna è organizzata dal Servizio Giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Radio Sonora e i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Lugo, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.