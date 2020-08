Ravenna. Preghiera in memoria di Don Giovanni Minzoni alla Chiesa del Suffragio

Il 23 agosto nella Chiesa del Suffragio di Ravenna si è svolta la preghiera in memoria di don Giovanni Minzoni, il prete ravennate, Arciprete di Argenta, ucciso dalla violenza fascista il 23 agosto 1923. I rappresentanti del Centro Studi Donati, ACLI, Azione Cattolica, MASCI, AGESCI si sono successivamente recati in piazza Garibaldi a Ravenna per la deposizione di una corona alla lapide che ricorda il martirio di don Minzoni. Livia Molducci, Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna, in un breve intervento ha fatto memoria di quello che ha rappresentato don Minzoni per i cattolici e gli antifascisti del nostro paese durante il ventennio fascista, del suo martirio e dell’ attualità della sua testimonianza per i giovani di oggi.

Nel pomeriggio ad Argenta, sulla tomba di don Minzoni, sarà l’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni a celebrare la Messa alla presenza di una delegazione delle tre sigle dello scautismo italiano (MASCI, AGESCI, FSE), che gli consegneranno un appello perché si apra il processo canonico per la beatificazione di Don Giovanni Minzoni, martire della Chiesa ravennate.

L’intervento di Livia Molducci, Presidente Consiglio Comunale Ravenna

“Buongiorno a tutte e tutti,

vi ringrazio, per aver scelto di partecipare a questo momento di ricordo

chi a titolo personale e chi in rappresentanza di associazioni cattoliche quali il centro Studi Donati, il Masci, l’AGESCI, L’Azione Cattolica, le Acli.

Oggi rendiamo insieme omaggio a Don Giovanni Minzoni, il sacerdote ravennate che venne ucciso per essersi opposto alla prepotenza fascista.

che opprimeva l’Italia propugnando i principi di sopraffazione e violenza.

Don Giovanni Minzoni fu assassinato ad Argenta, poco lontano dalla sua chiesa, la sera del 23 agosto 1923 da due sicari fascisti. Dieci mesi dopo, la stessa sorte sarebbe toccata al deputato socialista Giacomo Matteotti anch’egli vittima e martire dello squadrismo fascista. In questi due assassini si rivelò chiaramente, da subito, il volto criminale del regime che avrebbe oppresso l’Italia per ventanni.

Giovanni Minzoni era nato a Ravenna il 29 giugno 1885, figlio del proprietario dell’albergo Cappello, divenne prete nel 1909 e fu inviato ad Argenta. Scoppiata la I guerra mondiale andò volontario cappellano militare nelle prime linee, con coraggio tale da valergli il conferimento della medaglia d’argento.

Terminata la guerra, tornò alla sua parrocchia di Argenta dove, come sacerdote, svolse un’ intensa attività sociale che andava dalle iniziative ricreative e formative per i giovani, all’organizzazione di forme di cooperazione sociale per i lavoratori dei campi, e per le donne.

Militò nel partito Popolare di Don Sturzo quando questo si oppose al fascismo e fondò ad Argenta gli Scout.

Nonostante le intimidazioni rivoltegli dai fascisti perseverò in ogni sua attività sociale e soprattutto in quella educativa che svolgeva con i ragazzi. Si rifiutò di cessare tali attività anche scontrandosi duramente e pubblicamente con i fascisti argentani e con Italo Balbo. Don Giovanni Minzoni era un sacerdote scomodo per il fascismo perché molto amato da chi lo conosceva, molto determinato e coraggioso nel professare le proprie idee non violente, rifiutando ogni soluzione autoritaria.

Egli voleva formare i giovani e prepararli ad una solida vita cristiana e al conseguente impegno per il miglioramento della società. Ma i fascisti di Argenta non potevano tollerare metodi educativi diversi e antagonisti a quelli propugnati dall’apparato mussoliniano e decisero quindi di stroncare l’attività di Don Minzoni assassinandolo perché si resero subito conto che quello era l’unico modo per fermarlo e farlo desistere dai suoi propositi, contrapposti a quelli del regime fascista: l’educazione alla libertà e alla democrazia, il rispetto per la dignità delle persone , per i loro diritti e i loro doveri di solidarietà. Il suo fu un antifascismo alimentato dalla vocazione sacerdotale e cristiana, per la salvaguardia della persona umana contro la sopraffazione e il totalitarismo, al di fuori della logica della violenza e della passività, alla luce dell’appello della coscienza ed alla assunzione delle proprie responsabilità.

Noi oggi rinnoviamo il nostro ringraziamento a questo giovane sacerdote e manteniamo l’impegno ad onorarne la memoria e conservare la sua testimonianza religiosa, sociale e politica.

Livia Molducci

Per questo voglio riportarvi alcune sue parole che ci fanno comprendere quale fosse la dedizione all’educazione dei ragazzi.

Scriveva così ad un suo parrocchiano in difesa del suo apostolato di educatore: “Faccio del bene in pubblico ed in privato, ai cuori e alle intelligenze, al popolano come al ricco, non per merito mio ma per grazia divina e se la mia missione è contrastata allora fiero insorgo a protestare poiché la religione non ammette servilismi ma il martirio”.

E concludo queste breve ricordo con altre sue parole scritte pochi giorni prima della sua morte a don Giovanni Mesini : “Gli avversari mi fanno colpa dell’influenza spirituale che ho sul paese, ma che debbo farci se il paese mi vuole bene ? Come un giorno per la salvezza della Patria offersi tutta la mia giovane vita, felice se a quella cosa potesse giovare, oggi mi accorgo che battaglia ben più aspra mi attende. Ci prepariamo alla lotta tenacemente e con un arma che per noi è sacra e divina, quella dei primi cristiani : preghiera e bontà. Ritirarmi sarebbe rinunciare ad una missione troppo sacra. A cuore aperto, con la preghiera, che spero mai si spegnerà sul mio labbro, per i miei persecutori, attendo la bufera, la persecuzione, forse la morte, per il trionfo della causa di Cristo”.