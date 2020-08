Dal 28 al 30 agosto Pinarella di Cervia diventerà la casa al mare degli idoli del web. Le celebreties di youtube, Instagram e Tik Tok si incontreranno in un Festival dedicato ai giovanissimi.

Al via il 28 agosto dalle ore 21.00, con la prima serata dedicata alle hit musicali. Sul palco si alterneranno il rapper Random, fresco della partecipazione ad Amici Vip, Daniel con i suoi reggaetton, Margherita Principi, la voce che ha stregato i giudici di X Factor e i gli emergenti Ras e Calle, Rayan Seventeen 17 campioni di views.

29 agosto, seconda serata, dalle ore 21.00, con l’amatissima stella di Instagram e di Tik Tok, Alice De Bortoli con oltre 2,3 milioni di followers su Tik Tok e oltre 1,6 milioni su Instagram. Insieme ad Alice saranno presenti Francesco Cardamone, da Il Collegio, e la giovanissima Giulia Zoccali.

Pomeriggio di chiusura rassegna, il 30 agosto, dalle ore 16.00, con gli youtubers più seguiti dai piccoli, i Dinsieme. La coppia amatissima del “tubo” incontrerà i fan giovanissimi e si esibirà in un mini live, interpretando le loro canzoni che sono diventate vere hit musicali.

Gli eventi, promossi dal Comune di Cervia e prodotti da Andrea Prada, saranno organizzati nel massimo rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza.

Il villaggio del divertimento, sito in Piazza Premi Nobel, sarà contingentato: sarà presente una platea con posti a sedere presidiato da personale di controllo. L’accesso sarà consentito all’area esclusivamente con mascherina. Saranno adottati i distanziamenti, previsti per legge, tra un nucleo familiare e l’altro.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.

“Un evento che ci permette di chiudere in bellezza questo agosto a Pinarella. Tre serate interamente dedicate alle famiglie per rafforzare il ruolo di questa località, da sempre volto ad un pubblico più giovane” ha dichiarato l’Assessore agli Eventi Michela Brunelli. “Pinarella con la sua Pineta e i suoi spazzi è da sempre molto apprezzata sopratutto da chi ha bambini, e per questo come Amministrazione stiamo lavorando per offrire anche per la prossima stagione eventi dedicati interamente alle famiglie.”

INFO: Tel: 0547 72424 oppure 0547 974400

Mail: info@cerviaturismo.it – iatcervia@cerviaturismo.it