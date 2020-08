“Christmas Time”: al Romea Beach di Marina Romea torna la giornata dedicata al Natale

Anche quest’anno nella programmazione del Romea Beach di Marina Romea, il 25 agosto arriva l’appuntamento atteso da grandi e piccini. Un evento che anno dopo anno si arricchisce di contenuti e di proposte: “Christmas Time”, il Natale del Romea Beach, una giornata dedicata al 25 dicembre. Con la spiaggia che si trasforma grazie agli alberi di Natale, ai presepi, agli addobbi, alla neve artificiale; e con diversi appuntamenti nell’arco dell’intera giornata.

Domani dunque, dalle 8 del mattino si fa colazione con i pancakes, con lo sciroppo d’acero realizzato dallo chef Vanni. Alle 12.30, si pranza con Babbo Natale; alle 17, l’evento più atteso da tutti i bambini: Babbo Natale arriva infatti via mare, sulla sua barchetta, per portare i regali a tutti i bimbi che lo aspettano sulla spiaggia.

La sera, poi, dalle 20 classico Cenone di Natale con i cappelletti asciutti e in brodo, l’arrosto e il panettone in collaborazione con la Pineta di Ravenna, che ha già fatto le prime produzioni per il prossimo Natale. Ad accompagnare la cena, il concerto del coro gospel “Voices of Joy”. Infine, dalle 22, la più classica delle tombole di Natale.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie, viste le norme anti Covid) 340 5586985