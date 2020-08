Raffaella Angelini (Sanità Pubblica Ravenna): giovani siano responsabili, possono diffondere Covid anche se asintomatici

A giugno i casi di Covid in provincia di Ravenna furono appena 23 e tutti pensarono di essere fuori dal tunnel. A luglio ci fu una crescita, fino a 111 positivi, per la maggior parte legati ad alcuni focolai di stranieri regolari tornati in Italia per lavoro. Poi è arrivato agosto: con 106 casi nei primi 23 giorni, e una forte recrudescenza soprattutto negli ultimi 10 giorni. Questa volta nell’occhio del ciclone abbiamo i giovani e le vacanze. Che è un po’ quanto era logico aspettarsi e che si paventava alcuni mesi fa, quando si parlava dell’estate alle porte. Poi c’è l’incognita autunno, quando l’effetto della bella stagione e della vita all’aria aperta sarà cessato. Resta il fatto che malgrado i casi quotidiani siano in aumento e creino un qualche allarme, la situazione della malattia è di gran lunga diversa da quella di tre mesi fa, quando i posti letto degli ospedali erano ancora occupati da decine di ammalati di Coronavirus. Di questo e del “caso Le Indie” parliamo con la dottoressa Raffaella Angelini, Responsabile della Sanità Pubblica a Ravenna.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, ci può fare il punto anzitutto sul caso della discoteca Le Indie?

“È una situazione in cui abbiamo osservato, fra sabato e domenica, un certo numero di casi di positività fra ragazzi che avevano in comune fra loro l’essere stati nella serata del 15 agosto alle Indie di Pinarella di Cervia. A questo punto abbiamo ritenuto utile fare un appello attraverso i media perché chi ha partecipato a quella serata si rivolga all’Ausl Romagna per fare il tampone gratuito. Non è un’emergenza, perché non siamo preoccupati di eventuali situazioni clinicamente gravi, ma siccome alle Indie quella sera c’erano circa 1.500 persone, se il focolaio dovesse essere più ampio della decina di casi trovati, potrebbe esserci una disseminazione di contagi sul territorio. Vogliamo cercare di circoscriverla il più possibile. Si tratta di una misura precauzionale, per contenere ogni diffusione incontrollata del virus.”

Avete già ricevuto riscontri al vostro appello da parte dei giovani?

“Sì. I giovani ci stanno già contattando. Noi abbiamo indicato delle mail e un numero di telefono. Ma il telefono è problematico, perché alla prima telefonata succede che la persona che chiama tiene l’operatore al telefono per 10 minuti e così tutti gli altri poi trovano occupato e si spazientiscono. Meglio se gli interessati mandano una mail con il loro numero di telefono e le generalità, così noi poi li contattiamo subito. Già oggi pomeriggio cominciano a chiamare i primi ragazzi per i tamponi. (in fondo alla pagina le mail da contattare, ndr)”

Continuiamo a parlare di giovani.

“In effetti, in questa fase sono loro i protagonisti.”

Esatto, protagonisti di questa recrudescenza di casi. Da una parte i giovani e dall’altra le vacanze.

“I giovani in vacanza, poi, sono il massimo. Fra giugno e luglio abbiamo avuto soprattutto casi che riguardavano lavoratori stagionali di rientro dall’estero. Poi a un certo punto i casi di positività hanno cominciato a virare verso i giovani, in particolare di rientro dalle vacanze. E attraverso i giovani la capacità di penetrazione del virus nel nostro tessuto sociale è molto più ampia che non attraverso i lavoratori stranieri. Perché questi ultimi vivono in comunità più o meno chiuse, mentre i nostri ragazzi girano moltissimo, hanno un’attività ricreativa e ludica molto forte, sono stati in enne posti e hanno incontrato enne persone. Perciò il giro dei potenziali contagiati si allarga di molto.”

Come abbiamo già detto più volte, sebbene non siano esenti da conseguenze, i giovani sono colpiti dal virus in forma molto lieve. Sono quasi tutti asintomatici.

“Assolutamente è così. Ma si ricorderà anche lei, però, che il primo paziente di Covid di Codogno aveva solo 37 anni ed era uno sportivo. Quindi è vero, nei grandi numeri, che i giovani sono colpiti in forma lieve, ma ciò non esclude che ci possano essere casi gravi anche fra i giovani. Ma la preoccupazione principale per i giovani non è la loro salute, quanto soprattutto il fatto che possono a loro volta contagiare i genitori e i nonni. Cioè persone più fragili, che il virus può attaccare molto più duramente.”

È tipico dei giovani sentirsi onnipotenti e immuni rispetto alle malattie. E anche la circolazione delle informazioni sul Covid ha alimentato questa idea.

“I giovani coltivano lo sprezzo del pericolo – e questo fa parte dello spirito, della natura dei giovani – e hanno normalmente dei comportamenti a rischio anche più gravi di quello di non portare la mascherina. Però questa spinta innata va in qualche modo calmierata. Bisogna richiamarli al senso di responsabilità per se stessi e gli altri. Il loro stesso modo di stare insieme durante gli aperitivi o in discoteca prevede forme di socializzazione molto ravvicinata e gli assembramenti. E poi ci sono certe località che sono frequentate dai giovani proprio perché offrono questo tipo di divertimento. I 4 Paesi che sono stati oggetto dell’ordinanza del Ministro Speranza – Spagna, Grecia, Croazia e Malta – ne sono un esempio.”

La Sanità Pubblica anche a livello locale ha messo in piedi un’organizzazione tale da contenere al massimo gli effetti negativi di questa situazione, con test, tamponi, tracciamenti? Lei è tranquilla da questo punto di vista?

“Sono tranquilla sul fatto che stiamo facendo il massimo che si può fare. Non sono tranquilla sul fatto che non succederà nulla. Per adesso la situazione non è allarmante. Anche se i numeri si assomigliano, c’è una grande differenza fra la situazione di oggi e quella di tre mesi fa. Allora trovavamo o venivano da noi dei malati, gente che aveva i sintomi e che in molti casi doveva essere ricoverata in ospedale. Adesso troviamo delle persone perché le andiamo a cercare e nella maggior parte dei casi sono persone asintomatiche, quindi stiamo lavorando su quella parte che in marzo-aprile è rimasta sommersa.”

I positivi asintomatici comunque possono potenzialmente infettare altre persone, familiari, amici, conoscenti, compagni di lavoro. Quindi…

“Quindi il rischio c’è. Bisogna lavorare in maniera instancabile per contenere la diffusione del virus, anche se ci sono meno malati. Perché poi le assicuro che il personale sanitario – che da mesi è sotto pressione – comincia a essere stanco. Non vorremmo trovarci di nuovo con una situazione come quella già vissuta a marzo e aprile. ”

Senza dimenticare che nella sola Ausl Romagna ci sono circa 250 mila prestazioni sanitarie che attendono di essere evase a causa della emergenza della pandemia.

“Sì. Dobbiamo evadere quella domanda inevasa nei mesi scorsi. E poi dobbiamo strutturare i servizi per essere pronti ad un’eventuale seconda ondata vera, non un’ondata di casi asintomatici, perché in questo caso il Servizio Sanitario non debba più sospendere le prestazioni agli utenti come è accaduto nel recente passato, quando ci è arrivata addosso in maniera imprevista la tempesta Covid.”

Allo stato delle cose, lei pensa che possa esserci la seconda ondata vera?

“Francamente non lo so. Penso che dobbiamo lavorare come se ci dovesse essere, perché è l’unico modo che abbiamo per fare fronte a una nuova vera emergenza. Ma non ho una risposta che possa essere fondata su dati e basi solide.”

Possiamo dire che al momento non ci sono gli indizi di una seconda ondata. Questa recrudescenza di casi non è un indizio. È così?

“Sì. Perché questo numero di casi che pure è alto tutti i giorni non si accompagna però a un numero di ricoveri. Negli ospedali ci sono pochissimi ricoveri legati al Covid. I ricoveri nuovi si contano sulle dita di una mano.”

Da ultimo le chiedo, che cosa dobbiamo fare? In altre parole, quali sono le raccomandazioni per giovani e meno giovani, qui e ora?

“Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Bisogna assicurarsi un distanziamento fisico dalle altre persone. Di almeno un metro. In tutte le situazioni in cui questo non è possibile, bisogna usare la mascherina. Poi bisogna evitare i luoghi affollati e le situazioni di assembramento. Quando ci troviamo in quelle situazioni, dobbiamo sempre indossare la mascherina. Infine, dobbiamo lavare e igienizzare spesso le mani. Quando tocchiamo il corrimano della scala, il tasto dell’ascensore, quando facciamo quei piccoli gesti a cui non diamo nessuna importanza e che facciamo di getto, senza fare attenzione. Ora dobbiamo prestarci attenzione. Lì può annidarsi il pericolo. Igienizziamo le mani. Adesso ci aiuta l’estate, ma fra poche settimane l’estate non ci aiuterà più.”

Insomma, in autunno sarà tutto più difficile se non siamo bravi.

“Esattamente. E bisognerà vaccinarsi contro l’influenza. Per evitare di confondere le due malattie e per evitare di prenderle entrambe. Perché non è che se uno prende l’influenza non prende il Covid. Anzi…”

CASO LE INDIE: I CONTATTI

Ravenna: [ profilassi.ra@auslromagna.it ] telefono 335.7355317 dalle ore 8:30 alle ore 18;

Rimini: [ dipsan.rn@auslromagna.it ] telefono 335.6424263 dalle ore 8:30 alle 18;

Per l’area del Forlivese: [ profilassi.fo@auslromagna.it ] telefono 338.3045543 dalle ore 8:30 alle 18;

Per l’area del Cesenate: [ prevenzione.ce@auslromagna.it ] telefono 338.3542508 dalle ore 8:30 alle ore 18.

Chi non risiede nel territorio di riferimento dell’Ausl Romagna può contattare la propria azienda di residenza.